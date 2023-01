Dybala-Abraham, la Roma sorride: Mourinho li esalta

La Roma vince contro la Fiorentina e lo fa con una prestazione eccezionale di Dybala e Abraham, Mourinho li esalta in conferenza

Dybala ne fa altri due ed è sempre più determinante per i giallorossi. Tre punti pensanti per continuare a tenere viva la corsa al quarto posto. La Joya gioca a tutto campo. Torna in difesa per legare il gioco, fraseggia bene con i compagni e nel momento giusto scocca il sinistro magico. Una chiacchierata veloce con Abraham prima di trovare il gol del vantaggio proprio su assist dell’inglese. Nella ripresa il copione è lo stesso. L’Olimpico è in estasi e si gode la sua Joya. Con Dybala è tutta un’altra Roma.