Roma, Dybala nella storia della Serie A: l’argentino tocca quota 200…Il traguardo raggiunto nel ‘derby personale’ contro il Torino

Roma, Dybala è entrato nella leggenda della Serie A: l’argentino ha raggiunto quota 200…Il traguardo contro il Torino

Una notte da incorniciare, non solo per i tre punti pesantissimi conquistati su un campo ostico come quello di Torino, ma per una pagina di storia del calcio italiano scritta dal suo protagonista più luminoso. La Roma espugna l’Olimpico Grande Torino per 0-2, ma la copertina è tutta per Paulo Dybala. L’attaccante argentino, con la rete che ha messo in ghiaccio la partita nel secondo tempo, ha tagliato un traguardo statistico impressionante, certificando il suo status di leggenda vivente del nostro campionato.

Il dato Opta: nessuno come la Joya

Secondo quanto evidenziato da Opta, con la prodezza odierna Dybala è diventato il primo giocatore straniero a prendere parte attiva ad almeno 200 gol nelle ultime 20 stagioni di Serie A (a partire dall’annata 2006/07). Un dominio tecnico assoluto che si traduce in numeri mostruosi: 131 gol realizzati e 69 assist forniti ai compagni. Essere il “Re” degli stranieri in un arco temporale così vasto significa aver superato in costanza e incisività mostri sacri che hanno calcato i nostri campi, da Ibrahimovic a Higuain, confermandosi un fattore determinante con le maglie di Palermo, Juventus e ora Roma.

La partita: Malen e Dybala stendono il Toro

Il record è la ciliegina su una torta perfetta preparata dalla squadra di Gian Piero Gasperini. La Roma ha interpretato la gara con cinismo e qualità. A sbloccare il match ci ha pensato Donyell Malen, l’attaccante olandese arrivato per garantire velocità e imprevedibilità, abile a sfruttare un assist (manco a dirlo) proprio di Dybala nel primo tempo, in un’azione poi convalidata dal VAR. Nella ripresa, il raddoppio dell’argentino ha chiuso i conti, spegnendo le velleità di rimonta del Torino. Per Dybala non è solo un gol, ma la firma indelebile sulla storia della Serie A.