Torino Roma 0-2: Gasp scopre l’asse Dybala-Malen e torna quarto! Troppo poco per Baroni

1 ora ago

Gasperini Atalanta Roma

Torino Roma, allo Stadio Olimpico il match valido per la ventunesima giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

TORINO ROMA LIVE

🔴90 + 4′ – Finisce qui Torino Roma 0-2: Gasp scopre l’asse Dybala-Malen e torna quarto! Troppo poco per Baroni

90′ – Assegnati 4 minuti di recupero

86′ – Il Toro continua a spingere, la Roma – giustamente – non ha alcuna intenzione di aumentare i giri del motore. Partita virtualmente chiusa

80′ – Occasione Torino: Vlasic verticalizza per Adams, lo scozzese lascia partite un diagonale che termina a lato non di molto

77′ – Gasperini risponde con un triplo cambio per la Roma: Rensch per Tsimikas e Rensch er dentro Tsimikas. Malen lascia invece spazio a Vaz

77′ – Doppio cambio Torino: escono Ngonge per Njie e Ilkhan per Anjorin

75′ – Baromi prepara nuovi cambi

72′ – Il var conferma la rete. Torino Roma ora è sullo 0-2

72′ – GOL DELLA ROMA: Dybala ci prova da dentro l’area e incontra la super risposta di Paleari, sul pallone si avventa Rensch che serve ancora Dybala per il tap-in da ottima posizione. Su tutte le furie proprio Paleari, i suoi lenti a rinvenire sulla sfera dopo il suo intervento

66′ – Percussione di Casadei, ferma tutto Mancini

62′ – Torino ancora in crescita. Gasperini telecomanda i suoi difensori dalla panchina ora

58′ – Torino che pare (timidamente) più pampante ora. I granata hanno alzato il baricentro e il pressing sul giro palla avversario. Difende con ordine la Roma

52′ – Cambio Roma: esce Pellegrini, dentro Soulé

49′ – Occasione Torino, Vlasic serve bene l’inserimento di Lazaro, Svilar para la conclusione dell’ex Inter

46′ – Cambio Torino: Gineitis esce, dentro Casadei

🔴45′ – Inizia il secondo tempo di Torino Roma

🔴45′ + 3′ – Fine primo tempo di Torino Roma

45 + 2′ – Cristante prova il gol dal limite, sfera alta, non di molto sopra la traversa

45′ – Assegnati 3 minuti di recupero

40′ – Rumoreggia il pubblico del Grande Torino. Granata in difficoltà

33′ – Cambio Torino: Fuori Aboukhlal (infortunato), entra Pedersen

26′ – Il Var (questa volta) conferma la rete

26′ – GOL DELLA ROMA: Malen sblocca Torino Roma. Pallone d-e-l-i-z-i-o-s-o di Dybala per Malen, il neo giallorosso lascia partire un destro rasoterra che si insacca nell’angolino basso alle spalle di Paleari

25′ – Annullato il Gol della Roma: il Var ha ravvisato una posizione di fuorigioco di Malen

⚽23′ – GOL DELLA ROMA: Dybala serve Malen, quest’ultimo dopo aver scartato Tameze in scivolata infila in rete. Che esordio per il nuovo colpo di mercato dei capitolini

23′ – Cambio Roma: esce Hermoso, dentro Ghilardi

20′ – Ci prova Malen: palla deviata da Ismajli

15′ – Ritmi medio-bassi. La Roma – sembra – riuscire a mantenere il possesso del pallone in questo avvio

6′ – Ci prova Malen, blocca Paleari

2′ – Bella cornice di pubblico questa sera al Grande Torino. Numerosi i tifosi della Roma arrivati in Piemonte (molti occupano seggiolini al di fuori dello spicchio dedicato appunto al settore ospiti)

🔴1’ – Inizia Torino Roma

Torino (3–4-1-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Vlasic; Ngonge, Adams. A disposizione: Popa, Israel, Maripan, Anjorin, Pedersen, Simeone, Casadei, Gabellini, Njie, Pellini, Kugyela. Allenatore: Baroni.

Roma (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. A disposizione: Vasquez, Zelezny, Celik, Tsimikas, Soulè, Ziolkowski, Pisilli, Arena, Vaz, Ghilardi. Allenatore: Gasperini. 

