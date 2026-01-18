Torino News
Torino Roma 0-2: Gasp scopre l’asse Dybala-Malen e torna quarto! Troppo poco per Baroni
Torino Roma, allo Stadio Olimpico il match valido per la ventunesima giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
Torino Roma, allo Stadio Olimpico il match valido per la ventunesima giornata di Serie A. Vediamo quindi sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE.
TORINO ROMA LIVE
🔴90 + 4′ – Finisce qui Torino Roma 0-2: Gasp scopre l’asse Dybala-Malen e torna quarto! Troppo poco per Baroni
90′ – Assegnati 4 minuti di recupero
86′ – Il Toro continua a spingere, la Roma – giustamente – non ha alcuna intenzione di aumentare i giri del motore. Partita virtualmente chiusa
80′ – Occasione Torino: Vlasic verticalizza per Adams, lo scozzese lascia partite un diagonale che termina a lato non di molto
77′ – Gasperini risponde con un triplo cambio per la Roma: Rensch per Tsimikas e Rensch er dentro Tsimikas. Malen lascia invece spazio a Vaz
77′ – Doppio cambio Torino: escono Ngonge per Njie e Ilkhan per Anjorin
75′ – Baromi prepara nuovi cambi
72′ – Il var conferma la rete. Torino Roma ora è sullo 0-2
⚽72′ – GOL DELLA ROMA: Dybala ci prova da dentro l’area e incontra la super risposta di Paleari, sul pallone si avventa Rensch che serve ancora Dybala per il tap-in da ottima posizione. Su tutte le furie proprio Paleari, i suoi lenti a rinvenire sulla sfera dopo il suo intervento
66′ – Percussione di Casadei, ferma tutto Mancini
62′ – Torino ancora in crescita. Gasperini telecomanda i suoi difensori dalla panchina ora
58′ – Torino che pare (timidamente) più pampante ora. I granata hanno alzato il baricentro e il pressing sul giro palla avversario. Difende con ordine la Roma
52′ – Cambio Roma: esce Pellegrini, dentro Soulé
49′ – Occasione Torino, Vlasic serve bene l’inserimento di Lazaro, Svilar para la conclusione dell’ex Inter
46′ – Cambio Torino: Gineitis esce, dentro Casadei
🔴45′ – Inizia il secondo tempo di Torino Roma
🔴45′ + 3′ – Fine primo tempo di Torino Roma
45 + 2′ – Cristante prova il gol dal limite, sfera alta, non di molto sopra la traversa
45′ – Assegnati 3 minuti di recupero
40′ – Rumoreggia il pubblico del Grande Torino. Granata in difficoltà
33′ – Cambio Torino: Fuori Aboukhlal (infortunato), entra Pedersen
26′ – Il Var (questa volta) conferma la rete
⚽26′ – GOL DELLA ROMA: Malen sblocca Torino Roma. Pallone d-e-l-i-z-i-o-s-o di Dybala per Malen, il neo giallorosso lascia partire un destro rasoterra che si insacca nell’angolino basso alle spalle di Paleari
❌25′ – Annullato il Gol della Roma: il Var ha ravvisato una posizione di fuorigioco di Malen
⚽23′ – GOL DELLA ROMA: Dybala serve Malen, quest’ultimo dopo aver scartato Tameze in scivolata infila in rete. Che esordio per il nuovo colpo di mercato dei capitolini
23′ – Cambio Roma: esce Hermoso, dentro Ghilardi
20′ – Ci prova Malen: palla deviata da Ismajli
15′ – Ritmi medio-bassi. La Roma – sembra – riuscire a mantenere il possesso del pallone in questo avvio
6′ – Ci prova Malen, blocca Paleari
2′ – Bella cornice di pubblico questa sera al Grande Torino. Numerosi i tifosi della Roma arrivati in Piemonte (molti occupano seggiolini al di fuori dello spicchio dedicato appunto al settore ospiti)
🔴1’ – Inizia Torino Roma
TORINO ROMA LIVE
Torino (3–4-1-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Vlasic; Ngonge, Adams. A disposizione: Popa, Israel, Maripan, Anjorin, Pedersen, Simeone, Casadei, Gabellini, Njie, Pellini, Kugyela. Allenatore: Baroni.
Roma (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. A disposizione: Vasquez, Zelezny, Celik, Tsimikas, Soulè, Ziolkowski, Pisilli, Arena, Vaz, Ghilardi. Allenatore: Gasperini.
LEGGI ANCHE – Commisso, i tifosi del Torino omaggiano il patron della Fiorentina – VIDEO
Ultimissime
video
Spalletti alla vigilia di Cagliari Juve: «Domani è la partita di Champions. Adzic non si tocca, sul riposo di Bremer e Yildiz…» – VIDEO
Spalletti, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni...