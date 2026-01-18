Commisso, i tifosi del Torino omaggiano il patron della Fiorentina – VIDEO

I tifosi del Torino, prima dell’inizio della partita contro la Roma, hanno omaggiato il defunto presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Il VIDEO

La dipartita del Presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, si è abbattuta come un fulmine a ciel sereno sulla Serie A. Prima di ogni partita — valida per la ventunesima giornata del massimo campionato italiano — tutte le venti squadre osserveranno un minuto di silenzio in ricordo e onore dell’imprenditore e dirigente d’azienda italiano naturalizzato statunitense venuto a mancare lo scorso 16 gennaio.

Non farà eccezione Torino-Roma, sfida in programma alle 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il club piemontese, in modo particolare, è storicamente sempre stato uno dei più “vicini” al mondo Fiorentina. I tifosi, viola e granata, condividono infatti uno dei gemellaggi calcistici più antichi e meglio noti nella Penisola, in vigore sin dagli anni ’70. Numerose — nel corso degli ultimi lustri — le occasioni di riconoscimento reciproco e di gesti simbolici.

Non è un caso se, proprio al momento della scomparsa del patron Commisso, il Torino sia stata una delle primissime squadre a esprimere il proprio cordoglio per l’accaduto. <<Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Commisso nel ricordo di Rocco Commisso, lungimirante imprenditore, orgoglioso Presidente della Fiorentina, appassionato uomo di sport. – si legge nella nota diramata dalla scuderia di Via Viotti sui propri portali social – Alla moglie, signora Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, a tutti i parenti e ai tantissimi amici, all’Associazione Calcio Fiorentina e al mondo Viola il profondo cordoglio e il forte abbraccio del Torino e della famiglia granata>>.

E bene, questo pomeriggio, proprio a pochi giri di orologio dalla partita Torino-Roma, i supporters sabaudi (in particolar modo un gruppo appartenente alla Curva Maratona) hanno omaggiato Rocco Commisso con un apposito striscione. “In Italia calcio malato”, recita il lenzuolo bianco dipinto in granata, citando una storica frase del classe ’49 (peraltro esemplificativa dell’animo coriaceo e del pensiero del Presidente Viola). “Ciao Rocco”, la chiosa.

