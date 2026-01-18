Connect with us

Torino News

Formazioni ufficiali Torino Roma, le scelte di Baroni e Gasperini per la partita di Serie A

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

49 minuti ago

on

By

Arena Roma Torino

Formazioni ufficiali Torino Roma, gli schieramenti scelti da Baroni e Gasperini per la partita valida per la 21esima giornata

Le formazioni ufficiali Torino Roma, match delle 18:00 e valido per la 21esima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Baroni e Gasperini:

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO ROMA

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Vlasic; Ngonge, Adams. Allenatore: Marco Baroni

ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen Allenatore: Gian Piero Gasperini

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:
Change privacy settings
×