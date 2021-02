Roma, Dzeko convocato ma in panchina contro la Juventus

Contro la Juventus, Edin Dzeko parirà dalla panchina. Il tecnico Paulo Fonseca offre una nuova possibilità dal primo minuto a Borja Mayoral

Edin Dzeko è destinato a partire dalla panchina questo pomeriggio in Juventus-Roma. A riferirlo è Corriere della Sera evidenziando che il centravanti titolare sarà Borja Mayoral.

Il bosniaco è stato convocato per la prima volta dopo il litigio avuto con il tecnico Paulo Fonseca al termine della gara di Coppa Italia contro lo Spezia. La fascia di capitano, invece, verrà indossata da Bryan Cristante come affermato dallo stesso tecnico giallorosso in conferenza stampa.