Roma, Dzeko: «Dimentichiamo il Napoli e svegliamoci. La Serie A è lunga»

Edin Dzeko, attaccante e capitano della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Napoli.

PRESTAZIONE – «Dobbiamo sapere che non abbiamo fatto bene, dobbiamo dimenticare al più presto questa serata. Se capiamo bene subito, andrà bene, altrimenti sarà un problema. Prima eravamo troppo forti, ora non siamo i peggiori del mondo. Dobbiamo svegliarci, possiamo imparare da questa sconfitta».

OBIETTIVI – «A parte il ko a tavolino, abbiamo fatto abbastanza bene. Ci aspettavamo molto di più, non siamo stati noi dal 1’ e si vedeva che facevamo fatica, perdevamo troppi palloni. Dobbiamo svegliarci il più presto possibile perché si gioca ogni 3-4 giorni e dobbiamo tornare a essere quelli di prima».

SALTO DI QUALITA’ – «Si dice sempre che non vinciamo contro le grandi, però il Milan ha battuto Inter e Napoli e non noi. Con la Juventus avremmo meritato molto di più, comunque il campionato è lungo e ci sono tanti big match, speriamo di migliorare anche in questo».