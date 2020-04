Roma, Dzeko: «Fonseca mi diceva spesso di restare, qui siamo tutti amici»

Edin Dzeko si racconta a 360°: ecco le parole dell’attaccante bosniaco della Roma sul rapporto con Fonseca e i compagni di squadra

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Edin Dzeko ha sottolineato il bel rapporto con i suoi compagni della Roma e con mister Fonseca.

FONSECA – «Gli dissi subito che con me non avrebbe mai avuto problemi, non ne ho mai avuti con i miei tecnici. Iniziai la preparazione e poi sono rimasto a Roma. Fonseca parlava spesso con me e mi diceva di rimanere, mi diceva di essere felice quando mi allenavo».

GRUPPO – «Siamo tutti amici, anche da altre parti ti fai degli amici però qui a Roma siamo sempre tutti insieme, siamo un gruppo importante e siamo tutti molti amici».

CRITICHE – «Quando segni sei il numero uno, quando non lo fai devi essere ceduto. Sappiamo come funziona, in tanti parlano. Tutti possono dire quello che vogliono, l’importante è ciò che vuoi ascoltare e sentire».