Roma, Dzeko: «Orgoglioso di essere rimasto qui»

L’attaccante della Roma Dzeko ha parlato della scelta di restare in giallorosso nonostante le voci di mercato

Edin Dzeko è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la decisione di restare alla Roma: «La scelta di restare presa l’estate scorsa è stata giusta e non è stato difficile. Adesso sono orgoglioso ancora di più di essere in questa società che in un momento difficile come questo fa cose molto importanti per tutti i suoi tifosi e tutta la gente. Noi giocatori siamo a disposizione della società e cerchiamo di aiutare in tutti i modi possibili».

«Fascia di capitano? La prima volta l’ho indossata al Wolfsburg, poi sono 6 anni che lo sono nella Bosnia. Esserlo della Roma è motivo di orgoglio e anche prima mi sentivo uno dei capitani. I leader in una squadra sono molti».