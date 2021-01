Roma, Dzeko vuole solo una big: due strade per i giallorossi

Edin Dzeko, per lasciare la Roma, vuole solo una big. La società ci prova, ma c’è anche il fronte mediazione con Fonseca

Edin Dzeko vive a Roma da separato in casa. Ufficialmente per un problema fisico si allena da solo, ma il motivo principale riguarda proprio le frizioni con Fonseca. La società sta cercando acquirenti per vendere il bosniaco che dal canto suo, come riporta La Gazzetta dello Sport, vorrebbe solamente una big. Col Real Madrid si è tentato uno scambio con Mariano Diaz, con quest’ultimo che ha detto no al trasferimento. Poi c’è stato il Barcellona che, ottenuto l’ok di Koeman, ha poi frenato sul fronte dirigenza.

E così in casa Roma si pensa anche alla strada alternativa: ovvero mediare tra Dzeko e Fonseca e cercare una pace forzata fino a fine stagione. Il problema, però, si potrebbe riproporre in modo raddoppiato. In caso di qualificazione in Champions League, scatterebbe in automatico la clausola sul rinnovo di contratto del bosniaco che lo legherebbe ancor di più ai colori giallorossi.