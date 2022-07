Roma e Napoli su Solbakken, l’allenatore: «Non lo venderemo prima di agosto»

L’allenatore del Bodo/Glimt Knutsen ha parlato delle voci di mercato su Solbakken, attaccante che piace a Roma e Napoli

LE PAROLE – «Non venderemo giocatori fino al 1° agosto. Ola è tornato da un infortunio e si deve allenare adeguatamente. Quindi oggi non c’era perché doveva prendersi cura del suo corpo e fare le cose per bene in modo da essere pronto per mercoledì».