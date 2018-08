Roma ecco N’Zonzi: «Andiamo a vincere!»

Ufficiale l’arrivo di Steven N’Zonzi alla Roma che dice: «Tifosi, anche io voglio vincere tanti titoli e trofei»

«S’annamo a divertì, N’Zonzi, N’Zonzi». Il motivetto ti entra subito in testa. I tifosi della Roma lo hanno preso subito in simpatia prendendo in prestito una vecchia e intramontabile canzone, interpretata anche dal grande Claudio Villa, ieri cento tifosi hanno dato il benvenuto al nuovo acquisto della Roma, arrivato sotto il diluvio pochi minuti dopo le quattordici all’aeroporto di Ciampino. Una t-shirt scura, un bagaglio con dentro lo stretto necessario, il francese di origini congolesi ha salutato i suoi nuovi tifosi con un gesto della mano, poi ha accennato un applauso di ringraziamento prima di salire non senza qualche problema considerati i 196 centimetri di altezza nella macchina messa a disposizione dalla Roma, ansiosa di chiudere con il giocatore, tanto da riservargli un volo privato da Siviglia per permettergli di cominciare in fretta la sua nuova avventura calcistica.

Subito dopo N’zonzi si è recato a Villa Stuart per le visite mediche, atto formale prima delle firme. Il pressing di Monchi lunedì in tarda serata aveva portato all’accordo conclusivo, per ci-ca trentuno milioni. Il comunicato ufficiale emesso in serata fa riferimento a 26,65 milioni, più 4 milioni di bonus. Monchi lo conosce bene ed esalta le qualità del francese: «Steven è un giocatore che unisce forza fisica e qualità tecniche, caratteristiche che si sposano molto bene con quelle dei giocatori che abbiamo già. Abbiamo un centrocampo molto competitivo».

Al termine di una giornata frenetica Nzonzi ha raccontato la sua felicità: «Sono soddisfatto di esse- re un nuovo calciatore della Roma. E’ motivo di ulteriore soddisfazio- ne per me essere in questa grande squadra. Voglio sempre imparare, migliorarmi. Non conta l’età, ma solo dare il meglio di sé: spero di dare il mio contributo anche intermini di esperienza. Il direttore Monchi è quello che mi ha portatoa Siviglia, sono felice di poter lavorare di nuovo con lui. Ogni calciatore vuole vincere trofei, non è mai facile né scontato, faremo del no- stro meglio per riuscirci. Ringrazio i tifosi per l’accoglienza in aeroporto, spero di diventare un calciatore importante per questa squadra».