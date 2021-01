Stephan El Shaarawy vuole la Roma e la Roma vuole Stephan El Shaarawy. Gli ultimi aggiornamenti dalla Cina

La Roma aspetta un segnale dalla Cina per poter chiudere la trattativa per l’acquisto di Stephan El Shaarawy, il rinforzo chiesto dal tecnico Paulo Fonseca per l’attacco giallorosso.

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il fratello del giocatore sta trattando la risoluzione del contratto che lega l’attaccante allo Shanghai Shenhua.