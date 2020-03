Roma, El Shaarawy vuole tornare: la situazione

El Shaarawy sogna il ritorno alla Roma in estate: l’esterno classe ’92 manda nuovi segnali alla società giallorossa

Stephan El Shaarawy manda nuovi segnali alla Roma per tornare. Il club giallorosso aveva provato a imbastire con lo Shanghai Shenhua uno scambio con Javier Pastore o Diego Perotti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, non è escluso che ci saranno nuovi contatti nelle prossime settimane. L’esterno classe ’92 si trova attualmente a Dubai a causa dello stop delle attività sportive in Cina per il Coronavirus.