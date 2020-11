Federico Fazio, Davide Santon e Lorenzo Pellegrini sono risultati positivi al Coronavirus. Altri tre casi dunque nel gruppo squadra della Roma

Federico Fazio, Lorenzo Pellegrini e Davide Santon sono risultati positivi al Coronavirus. I tre calciatori, come ripota Gazzetta.it, vivono due situazioni diverse: Santon non ha contatti con il gruppo da un po’, a causa da un infortunio; Fazio invece era in panchina contro il Genoa, negativo sabato e positivo oggi. «Ho qualche sintomo ma sto bene» rassicura Pellegrini.

Intanto tornano in gruppo Diawara e Calafiori guariti dal Coronavirus: fine dell’isolamento fiduciario.