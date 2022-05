Roma Feyenoord, disordine e scontri tra tifosi: 80 italiani espulsi dall’Albania

Roma Feyenoord, scontri e disordine tra tifosi prima del match di Conference League: il bilancio parla di ben 80 italiani rispediti a casa

Roma-Feyenoord è stata una grande festa per i giallorossi in campo, ma anche il pretesto per alcuni di creare disordine e scompiglio nelle strade di Tirana prima del fischio d’inizio. Scontri e violenze tra le due tifoserie, che hanno costretto l’intervento delle forze dell’ordine.

Come racconta il Corriere dello Sport, il bilancio è di 80 tifosi italiani e 20 olandesi rispediti a casa dopo essere stati espulsi dal paese. 19 poliziotti feriti, di cui uno in fin di vita.