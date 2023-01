Fiorentina, Jovic all’esame Roma

Stasera contro la Roma tocca a Jovic, la Fiorentina e Italiano vogliono ritrovare il bomber perché i suoi gol sono importanti per la stagione viola

Arrivato in estate con grandi aspettative, fino ad ora è stato più una delusione che un fattore per la Fiorentina. Il serbo ha inciso poco in zona gol, anzi pochissimo ma ora senza Cabral avrà un’occasione importante per giocare con continuità senza alternarsi e provare a ritrovare la verve offensiva.