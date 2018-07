Roma, Florenzi contestato dai tifosi: «Togliti la fascia»

Florenzi contestato dai tifosi della Roma per la questione rinnovo: questi i cori rivolti all’esterno giallorosso

Non una bellissima giornata per Alessandro Florenzi. Il giocatore della Roma, infatti, a margine della prima amichevole stagione giallorossa a Latina, è stato fortemente contestato dai tifosi capitolini, che gli hanno dedicato cori del tipo: «Togliti la fascia» e «Florenzi 30 denari». Il motivo è semplice: l’esterno non ha ancora apposto la propria firma sul nuovo contratto offertigli dal direttore sportivo Monchi. Secondo le ultime indiscrezioni, però, il rinnovo dovrebbe arrivare a breve, ma nonostante ciò al giocatore toccherà ricostruire il rapporto con i tifosi romanisti, delusi dall’atteggiamento del proprio vice-capitano.