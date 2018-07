Calciomercato Roma, continua l’avventura in giallorosso di Alessandro Florenzi: raggiunto l’accordo per il rinnovo, sfuma l’ipotesi Inter

Non ci sarà alcun Radja Nainggolan bis. Negli ultimi giorni si è parlato molto del futuro di Alessandro Florenzi, in scadenza 30 giugno 2019 con la Roma e richiesto dall’Inter di Luciano Spalletti. Le trattative vanno avanti da settimane, ma la distanza tra domanda ed offerta ha messo in bilico l’avventura in giallorosso del classe 1991…

L’intesa però è stata raggiunta secondo quanto riporta Il Tempo: l’entourage dell’esterno ha dato l’ok per il prolungamento da 3 milioni di euro netti a stagione più bonus. L’intesa è stata raggiunta negli ultimi giorni, con l’Inter che è costretta a cambiare obiettivo per la fascia destra…