Fonseca: «Zaniolo, Mancini e Veretout? Possono migliorare» VIDEO

Fonseca, le parole del tecnico della Roma in conferenza stampa al termine della gara vinta con la Fiorentina

Chiusura dell’anno perfetta per la Roma di Fonseca che ieri ha fatto bottino pieno a Firenze vincendo per 4-1 contro la viola. Al termine del match il tecnico è intervenuto in conferenza stampa.

«Zaniolo, Mancini e Veretout sono tutti buoni giocatori ma hanno spazio per migliorare e imparare. Sono tutti bravi ragazzi e grandi professionisti. Pellegrini? Vediamo, non so esattamente, ora ha dolore ma non ho parlato con il giocatore e con il medico».