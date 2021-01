Roma, Fonseca: «Manteniamo la nostra identità per lottare con le prime»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato dopo il pareggio contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni dopo la gara

LA GARA – «Difficile per me commentare questa partita. Abbiamo fatto un bel primo tempo, dopo il secondo gol dell’Inter siamo tornati vicino all’area nerazzurra ed abbiamo fatto 15′-20′ ottimi. Ingresso di Cristante? È entrato bene, è stato decisivo. Per noi Veretout è importante, ma Brian è entrato bene. Inter ha iniziato la ripresa con Vidal e Brozovic in pressione e la squadra si è abbassata. È difficile giocare contro l’Inter».

LAZIO – «Sarà un’altra partita da preparare, sarà difficile. La Lazio è una grande squadra, dobbiamo pensare a cosa migliorare per fare una buona partita».

LOTTA AL VERTICE – «Noi dobbiamo pensare che ciò che possiamo fare in alcuni momenti della partita possiamo farlo per tutta la partita. Se vogliamo lottare con le grandi squadre dobbiamo sempre mantenere la nostra identità, non si può sbagliare contro queste squadre».