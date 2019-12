Roma, Fonseca striglia la squadra dopo il match di Europa League

Roma, una prestazione e un atteggiamento, quello dei giallorossi in Europa che non è piaciuto al tecnico portoghese

Tutto è bene quel che finisce bene in casa Roma. La qualificazione in Europa League è stata conquistata in una gara che si è rivelata più insidiosa del previsto. Alla fine contro il Wolfsberger è finita 2-2 ma l’atteggiamento dei suoi non è piaciuto per niente a Fonseca.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti il tecnico alla fine del match ha strigliato la squadra e soprattutto chi doveva dimostrare qualcosa in più. Da quanto emerge sarebbe sempre più vicino l’addio di Florenzi a gennaio insieme a quello di Juan Jesus. Prestazione opaca anche di Under che rischia di riaccomodarsi in panchina.