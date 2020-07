Roma, Fonseca: «Ho visto cose positive. Zaniolo tornerà importante»

Paulo Fonseca ha commentato la sconfitta rimediata contro il Napoli: le dichiarazioni dell’allenatore della Roma

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha commentato ai microfoni di Roma TV la sconfitta subita contro il Napoli.

MENTALITA’ – «Dopo Udine ero molto arrabbiato. Oggi non sono contento della sconfitta, ma lo sono dell’atteggiamento della squadra. Continuando così torneremo a vincere, la squadra ha fatto bene, ho visto molte cose positive in questa partita. La partita è stata decisa da episodi».

ZANIOLO – «Oggi non aveva più di 30 minuti, piano piano tornerà a essere importante. È entrato in un momento difficile, ma ha provato ad aiutare la squadra. Presto Zaniolo sarà pronto ad aiutare la squadra».

DIFESA A TRE – «Stavamo lavorando su questo sistema, non l’ho adottato in base al Napoli. Abbiamo giocato per la prima volta così, ma abbiamo giocato bene, soprattutto in difesa. È importante avere sicurezza difensiva, oggi abbiamo giocato bene e anche se non abbiamo vinto oggi in futuro vinceremo continuando così. Giocare a 3 non significa giocare difensivamente. Qui ci sono squadre molte forti che giocano così, credo che in futuro rigiocheremo così».

FUTURO – «In questo momento è importante non cambiare molto. Se la squadra ha fatto bene non bisogna cambiare molto per la prossima partita».