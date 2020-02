Roma, Fonseca: «Importante vincere. Pellegrini? È giovane, va aiutato»

Il tecnico della Roma Fonseca ha commentato il successo conquistato in Europa League contro il Gent

Paulo Fonseca ha analizzato la vittoria ottenuta in Europa League contro il Gent: «La cosa più importante era vincere senza prendere gol. Non abbiamo fatto una partita di qualità, ma volevamo ritrovare la fiducia. Il Gent è una squadra forte, ma i ragazzi hanno dimostrato di voler dare tutto».

«La squadra sa giocare a calcio, però senza fiducia deve essere più concreta e non rischiare troppo. Cambio in corsa? Sono molto aperto a modificare il modulo durante la partita, ma in questo momento non dobbiamo stravolgere tante cose e focalizzarci su ciò che la squadra sa fare. Fischi a Pellegrini? Dobbiamo appoggiarlo, lui ama la Roma e sente la responsabilità di questo momento», ha concluso il tecnico della Roma ai microfoni di Sky Sport.