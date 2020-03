Roma, Fonseca: «Kalinic? Dzeko era stanco, lotteremo per il quarto posto»

L’intervento di Fonseca, allenatore della Roma, dopo la vittoria in trasferta contro il Cagliari. Ecco le parole del tecnico

Paulo Fonseca, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la vittoria al cardiopalma strappata dalla Roma in casa del Cagliari. Ecco le sue considerazioni sulla gara andata in scena alla Sardegna Arena.

«Kalinic? Abbiamo cambiato cinque giocatori, c’era stato l’impegno di Europa League e molti sono stanchi, Dzeko era tra questi. Kalinic si sta allenando bene, ma non solo lui. Non abbiamo bisogno di soffrire così fino alla fine, perché abbiamo giocato bene creando molte situazioni. Non sarebbe stato giusto non prendere i tre punti. Mkhitaryan? Non posso dire se saremmo in posizione diversa, ma oggi ha fatto una bellissima partita e migliora giorno per giorno. Abbondanza con Pellegrini? È peggio quando non ci sono giocatori per scegliere, ci sarà spazio per tutti. Penso che il Cagliari non abbia avuto molte situazioni per fare gol. Atalanta? Sta benissimo e sono forti, offensivamente è incredibile. Noi vogliamo lottare fino alla fine per la possibilità di agguantare il quarto posto».