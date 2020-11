Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Napoli

PRESTAZIONE – «Non abbiamo avuto il coraggio sufficiente ad affrontare una squadra forte come il Napoli. È semplice: loro hanno meritato e noi non abbiamo fatto nulla per cambiare il risultato. Non voglio trovare scuse, abbiamo giocato male».

INVOLUZIONE – «Non eravamo i migliori prima e non siamo i peggiori adesso. Dobbiamo solo capire i nostri errori, ogni partita è un test per noi. Abbiamo battuto anche grandi squadre, dunque non cambia nulla».

ERRORI – «Abbiamo fatto errori che hanno permesso al Napoli di acquisire fiducia. Siamo partiti bene, poi non riuscivamo a fare tre passaggi di fila e in difesa siamo stati leggeri».

MARADONA – «Per tutti noi che amiamo il calcio e abbiamo visto Maradona, è stata una serata diversa. Ma quando inizia la partita devi pensare solamente a giocare. Non è stata questa la causa che ha influenzato la gara».

DZEKO – «Non dimentichiamo che è stato fermo per tanto tempo e ha giocato in Europa, non sta benissimo».