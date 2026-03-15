Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Roma News

Roma, Gasperini non ci sta dopo il Como: «Espulsione Wesley? Questo non è niente! Non entra neanche, si sposta addirittura. Poi la partita cambia»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

By

gasperini

Roma, Gian Piero Gasperini ha commentato così la sconfitta contro il Como. Queste le sue dichiarazioni

A Sky dopo Como Roma, Gian Piero Gasperini ha rilasciato queste dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

LETTURA DIFENSIVA SBAGLIATA, ASSIST SBAGLIATO DI MALEN E ROSSO WESLEY – «Sono tre situazioni tutte importanti, le prime due non siamo riusciti noi. Nella prima probabilmente in difesa c’è stata un po’ di fatica, stiamo recuperando i giocatori ma hanno avuto parecchi acciacchi e quando gli avversari mette gente fresca e di valore in attacco un po’ subiamo. Una situazione in cui dovevamo fare meglio. Quella di Malen è stata un peccato, poteva riportarci in vantaggio. Su Wesley preferisco sorvolare».

ESPULSIONE DI WESLEY – «Fatela rivedere… Questo non è niente. Ci sono altre immagini dove si vede che chiaramente non entra neanche, si sposta addirittura. La partita cambia, giocare in 10… Non è la prima volta che il Como ha di queste situazioni, sono situazioni anche molto cercate. Un po’ troppo. Questo è diventato il calcio, lo abbiamo detto tante volte e non è il caso di entrare nel merito da parte nostra, oggi che siamo coinvolti. Ho parlato in altri momenti, oggi non entro nel merito».

PREPARAZIONE DELLA PARTITA – «Questi ragazzi stanno dando il massimo anche in situazioni di difficoltà. El Shaarawy è stato fuori 40 giorni, Hermoso idem. Non posso rimproverare nulla. Non ci sta girando bene, a Genova c’era un rigore clamoroso per noi per poter vincere la partita. Giovedì sappiamo di avere una partita importantissima, poi il Lecce e la sosta. Speriamo di raccogliere quello che non siamo riusciti a raccogliere nelle ultime giornate».

Related Topics:
Change privacy settings
×