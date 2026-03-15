Roma, Gasperini non ci sta dopo il Como: «Espulsione Wesley? Questo non è niente! Non entra neanche, si sposta addirittura. Poi la partita cambia»

Roma, Gian Piero Gasperini ha commentato così la sconfitta contro il Como. Queste le sue dichiarazioni

A Sky dopo Como Roma, Gian Piero Gasperini ha rilasciato queste dichiarazioni.

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LETTURA DIFENSIVA SBAGLIATA, ASSIST SBAGLIATO DI MALEN E ROSSO WESLEY – «Sono tre situazioni tutte importanti, le prime due non siamo riusciti noi. Nella prima probabilmente in difesa c’è stata un po’ di fatica, stiamo recuperando i giocatori ma hanno avuto parecchi acciacchi e quando gli avversari mette gente fresca e di valore in attacco un po’ subiamo. Una situazione in cui dovevamo fare meglio. Quella di Malen è stata un peccato, poteva riportarci in vantaggio. Su Wesley preferisco sorvolare».

ESPULSIONE DI WESLEY – «Fatela rivedere… Questo non è niente. Ci sono altre immagini dove si vede che chiaramente non entra neanche, si sposta addirittura. La partita cambia, giocare in 10… Non è la prima volta che il Como ha di queste situazioni, sono situazioni anche molto cercate. Un po’ troppo. Questo è diventato il calcio, lo abbiamo detto tante volte e non è il caso di entrare nel merito da parte nostra, oggi che siamo coinvolti. Ho parlato in altri momenti, oggi non entro nel merito».

PREPARAZIONE DELLA PARTITA – «Questi ragazzi stanno dando il massimo anche in situazioni di difficoltà. El Shaarawy è stato fuori 40 giorni, Hermoso idem. Non posso rimproverare nulla. Non ci sta girando bene, a Genova c’era un rigore clamoroso per noi per poter vincere la partita. Giovedì sappiamo di avere una partita importantissima, poi il Lecce e la sosta. Speriamo di raccogliere quello che non siamo riusciti a raccogliere nelle ultime giornate».