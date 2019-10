Roma-Gladbach, incredibile errore dell’arbitro: rigore inesistente fischiato ai tedeschi

La Roma viene raggiunta al 94′ per un rigore inesistente fischiato dall’arbitro scozzese Collum per un fallo di mano di Smalling. Il difensore giallorosso ha colpito la palla con la piena faccia e non con braccia o mani.

Un gravissimo errore quello commesso da Collum che ha condannato così la Roma al pareggio. Ricordiamo che in Europa League non c’è il VAR.

Thought a sick day laid in bed was going to turn into a £150 sick day only for the ref in Roma game to give a pen on Smalling for this? 🧐 pic.twitter.com/DroqZfujeB

— Stuart Ballard (@stuartballard) October 24, 2019