Roma, Gonalons: «Dijon? Nessun contatto, appartengo ai giallorossi»

Gonalons, centrocampista della Roma attualmente in prestito al Granada, fa chiarezza dopo le voci riguardanti un suo passaggio al Dijon

Intervenuto a beIN Sports, Maxime Gonalons ha smentito i rumors riguardanti un presunto interesse del Dijon. Ecco le parole del centrocampista di proprietà della Roma in forza al Granada.

«Il mio agente mi ha telefonato. Fino ad oggi non ci sono stati contatti. Appartengo ancora alla Roma. Nel mio contratto con il Granada ci sono due clausole che non sono state ancora validate. Voglio davvero finire questa stagione qui. Abbiamo vissuto momenti incredibili prima del virus. Eravamo sul punto di raggiungere la finale della Coppa del Re e siamo noni in campionato, proprio dietro alle grandi».