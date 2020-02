Roma, il distacco con la Lazio è impietoso. Solo due volte così male

Roma, l’enorme distacco dalla Lazio fa male ai tifosi giallorossi. Biancocelesti così avanti a questo punto della stagione solo due volte

La cosa che, attualmente, fa più male ai tifosi della Roma è senz’altro l’enorme distacco dalla Lazio. Gli attuali 17 punti di differenza pesano come un macigno a questo punto della stagione e, negli anni scorsi, non si era mai verificato nulla del genere.

A questo punto della stagione il divario maggiore è avvenuto nell’anno 1999, in cui i biancocelesti si trovarono avanti di 16 lunghezze. In tempi più recenti è nel 2013 che la predominanza cittadina è a favore della Lazio: in quell’annata erano 10 i punti di distanza.