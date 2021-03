Roma, il progetto dei Friedkin per il nuovo stadio: impianto da 40mila posti

Stadio della Roma: il gruppo Friedkin è pronto a prendere in considerazione un nuovo progetto per un impianto da 40mila posti. I dettagli

Secondo il quotidiano economico MilanFinanza, il gruppo Friedkin è pronto a prendere in considerazione un nuovo progetto per la realizzazione di uno stadio di proprietà per la Roma.

Si parla di un impianto con capienza intorno ai 40.000 posti ma sopratutto con costi ridotti rispetto ai 500-600 milioni che si sarebbero dovuti spendere per realizzare lo stadio a Tor di Valle. Inoltre, sarebbero previsti minori interventi residenziali e commerciali.