La Roma dovrà rinunciare a Gianluca Mancini in occasione del prossimo match di Serie A contro lo Spezia, in programma sabato 23 gennaio e valevole per la 19a giornata di campionato.

Il difensore giallorosso era diffidato e ha rimediato una pesante ammonizione nel derby contro la Lazio, che gli costerà un turno di squalifica.