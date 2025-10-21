Roma, Gasperini non potrà contare su Angelino: starà fuori per settimane! Ecco le ultimissime sulle sue condizioni

Roma News
Non arrivano buone notizie per la Roma: Angeliño è costretto a fermarsi ancora a causa di problemi fisici. Il terzino spagnolo dovrà restare fuori per alcune settimane, rendendo necessario un percorso di ricondizionamento atletico prima di poter tornare a disposizione.
Dopo la sconfitta contro l’Inter, i giallorossi si preparano a tornare in campo in Europa League: giovedì all’Olimpico arriverà il Viktoria Plzen per la terza giornata della League Phase. Per l’occasione, Gian Piero Gasperini non potrà contare sull’ex Lipsia, affidandosi invece a Tsimikas per presidiare la corsia mancina.
Con l’Europa che incombe e il campionato pronto a ripartire nel weekend, la Roma dovrà dunque fare a meno di un elemento importante della propria rosa, in un momento già delicato della stagione. Lo riporta Sky Sport.
