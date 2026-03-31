Roma, infortunio Dovbyk: le date per il rientro in campo e l’obiettivo Champions League con Gasperini. Dentro al momento dell’ucraino

Roma, infortunio Dovbyk: quando può tornare in campo l’attaccante ucraino e qual è la situazione relativa al suo momento in giallorosso

Come riferito dal Corriere dello Sport, la buona notizia per i tifosi della Roma è che Artem Dovbyk non si arrende di fronte alle avversità. Dopo aver subito un delicato intervento al tendine che aveva fatto temere il peggio, con il rischio concreto di finire la stagione in largo anticipo, l’attaccante intravede finalmente uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. La strada verso il completo recupero prosegue a ritmi serrati e l’ottimismo inizia a filtrare dalle mura del centro sportivo.

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La risonanza magnetica decisiva e i progressi fisici

La vera svolta per il rientro in campo del giocatore è attesa nella terza settimana di aprile. In quei giorni cruciali, infatti, l’ex Girona si sottoporrà a una risonanza magnetica di controllo fondamentale per certificare la guarigione. Se l’esame strumentale darà esito favorevole, l’attaccante potrà finalmente reintegrarsi in gruppo e riassaporare il lavoro quotidiano con i compagni. L’obiettivo primario è quello di provare a dare il suo contributo alla Roma nelle ultime gare di campionato. I segnali incoraggianti non mancano: proprio ieri, il bomber ha pubblicato sui social una foto del suo allenamento mattutino, svolto con grande dedizione e sudore insieme alla moglie Yuliia.

Le possibili date: dalla Fiorentina al Derby

Se la tabella di marcia dovesse essere rispettata senza intoppi, la punta ucraina potrebbe rientrare a stretto giro. Lo staff ipotizza che Dovbyk potrebbe strappare una convocazione per la sfida interna contro la Fiorentina, fissata per il 3 maggio, oppure, in alternativa, per la trasferta di Parma in programma il 10 maggio. L’imperativo categorico è comunque quello di averlo a disposizione prima del derby di ritorno, un incrocio fondamentale previsto nella penultima giornata di Serie A.

Un’arma a gara in corso per mister Gasperini

È chiaro che, dal punto di vista dell’autonomia atletica, ovviamente non avrà i 90 minuti nelle gambe, specialmente dopo aver passato più di tre mesi ai box. Tuttavia, il desiderio di Artem è quello di dare una mano a Gasperini. L’attaccante è pronto a sacrificarsi, candidandosi a entrare magari in corsa, come uomo in più da buttare nella mischia. Il suo fiuto del gol e la sua stazza fisica potrebbero rivelarsi determinanti nel rush finale per centrare un posto in Champions League, vero grande traguardo di questa stagione.