Roma Inter, allarme rientrato per Lautaro. Novità su de Vrij

Roma Inter, nessun allarme per Lautaro Martinez. Novità sui tempi di recupero di Stefan De Vrij: le ultime

L’Inter si prepara ad affrontare la Roma di Josè Mourinho. Secondo quanto appreso da Internews24.com, allarme rientrato per Lautaro Martinez che sta bene. Dall’ambiente nerazzurro fanno sapere che si tratta di normale stanchezza post allenamento per l’attaccante argentino.

Si avvicina invece il rientro in campo di Stefan De Vrij che tornerà a disposizione per la trasferta di Champions contro il Real Madrid. Per la partita di stasera l’Inter non ha voluto rischiare e ha preferito lasciarlo ad Appiano Gentile per allenarsi e completare recupero.