Kean Roma, Kluivert può entrare nella trattativa con l’Everton

La Roma pensa a Moise Kean in vista della prossima stagione: possibile inserimento di Kluivert nella trattativa con l’Everton

Attualmente le possibilità che Moise Kean resti all’Everton sono assai ridotte. Il giovane attaccante italiano ha deluso le aspettative dei Toffees, che tuttavia non lo lascerebbero partire per meno di 30 milioni di euro (cifra elargita per prelevarlo dalla Juve).

La Roma studia il piano per accogliere il talentino azzurro. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i giallorossi starebbero valutando un inserimento di Justin Kluivert nella trattativa col club inglese.