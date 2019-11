Roma: Kolarov e l’efficacia sui calci di punizione

Kolarov porta tanti gol alla Roma su calci di punizione. Pochi in Europa hanno fatto meglio dal 2018 ad oggi

Opta Jose ha diffuso i dati sui principali battitori di punizione dal 2018 ad oggi. Si fa un elenco delle punizioni battute, scrivendo anche il numero di gol realizzati. Come si può vedere, Kolarov è tra i primissimi in Europa in questa classifica.

1 – Jugadores con más lanzamientos de falta directa y goles en las 5 grandes ligas desde 2018: LIONEL MESSI 78/16

Clément Grenier 46/2

Memphis Depay 40/3

Aleksandar Kolarov 32/4

Florent Mollet 31/3

Wylan Cyprien 30/2

Nabil Fekir 29/3

Daniel Parejo 28/2

Cristiano Ronaldo 28/0 As pic.twitter.com/QWbTdPrTM5 — OptaJose (@OptaJose) November 11, 2019

Il terzino della Roma ha segnato 4 volte su un totale di 32 tentativi. Soltanto Messi, Grenier e Depay hanno effettuato più tentativi. Dopo la Pulce, è comunque Kolarov il giocatore con il migliore tasso di conversione, visto che segna una volta su 8 calci di punizioni battuti dalla Roma.