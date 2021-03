Roma, Kumbulla: «Voglio diventare un pilastro di questa squadra»

Marash Kumbulla ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia della Roma e non solo

Marash Kumbulla, difensore della Roma, si è raccontato in una lunga intervista a SportWeek dove ha parlato dei suoi obiettivi in giallorosso, ma anche delle origini albanesi e dei suoi sogni.

PILASTRO ROMA – «Sono giovane, sto crescendo e imparando. Cerco di dare il mio massimo nel presente, sapendo che posso migliorare. Ma questo è l’altro mio grande sogno: diventare un pilastro della Roma, aiutandola a vincere qualcosa . All’inizio ho fatto fatica, la città è grandissima. Io poi a Verona non vivevo neanche in centro, ma in periferia. È tutto un altro mondo, un’altra cosa: la prima esperienza lontano da casa, la prima volta che ho cambiato squadra. All’inizio è stato complicato, ma ora mi sento come a casa».

FONSECA E JURIC – «Fonseca mi ha fatto crescere sulla selezione delle scelte e sul posizionamento. Che poi sono anche le cose che dovrà continuare a migliorare in futuro. Ma nella fase difensiva non è cambiato molto: con Juric giocavamo uomo a uomo a tutto campo, con Fonseca solo in alcune zone del campo. In fase di possesso, invece, è tutto diverso. La Roma fa sempre la partita, devi partecipare di più all’azione».

STADI VUOTI – «Uno stadio vuoto ti dà meno carica. Ora ci siamo abituati, ma all’inizio è stato un trauma: entri in campo e ti sembra di giocare la partitella del giovedì. Non c’è dubbio, meglio con i tifosi, anche se ti fischiano. Ovvio che preferisco gli applausi, ma se devo decidere tra i fischi o il niente preferisco i fischi. A me poi i rumori aiutano a concentrarmi, ad essere dentro la partita. A volte i fischi ti aiutano anche, sono uno stimolo. Certo, ognuno è diverso, ma a me piace così».

ITALIA E ALBANIA – «Sono nato e cresciuto in Italia, la cultura italiana ce l’ho dentro e ne sono felice. Ma a casa, ovviamente, ho acquisito anche quella albanese, della mia famiglia. Unendo le due cose, può nascere un futuro nuovo per l’Albania. Mondiale? È il mio sogno più grande. Siamo un Paese piccolo, il traguardo è difficile. Ma noi albanesi siamo forti, un popolo patriottico, riusciamo a colmare il gap con il carattere e la voglia di arrivare. Il girone non è facile, ci sono squadre forti come Inghilterra e Polonia. Ma quando entri in campo lo fai solo per vincere. E noi per il nostro Paese puntiamo a vincere ogni partita».

COVID – «Una brutta esperienza, anche se io non sono stato male, ero solo un po’ stanco i primi giorni. Ma con oltre centomila morti, è evidente come sia uno dei momenti più brutti della storia d’Italia. Prima o poi ne usciremo, quando non lo so. Ma ho la sensazione che la soluzione del problema non sia così vicina come si spera».