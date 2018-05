Roma, la risposta di Marcano arriverà entro questa settimana

La Roma vuole ulteriormente rinforzare la difesa con un nome di primo piano in campo internazionale. I giallorossi aspettano in settimana la risposta di Ivan Marcano del Porto, che potrebbe arrivare a parametro zero

La Roma sarà certamente una delle squadre più attive in questo mercato estivo. Il club giallorosso è alla ricerca di rinforzi in tutti i reparti con la speranza che un miglioramento della rosa possa portare a risultati ancora più esaltanti della semifinale di Champions League di quest’anno. La difesa è stata uno dei punti di forza della Roma in questa stagione (28 reti subite) ma per poter competere ad alti livelli serve un ulteriore sforzo sul mercato. I nomi sul taccuino del ds Monchi sono tanti e tra questi c’è anche quello di Ivan Marcano del Porto. Il centrale spagnolo è in scadenza di contratto a giugno con il club lusitano e potrebbe rivelarsi un vero affare. Secondo quanto riporta Sky Sport, il giocatore sarebbe interessato a trasferirsi in Italia ma non ha ancora deciso il suo futuro.

Il difensore classe ’87 non è tra i convocati della Spagna per il Mondiale di Russia 2018 e si è quindi preso del tempo per riflettere. La sua risposta definitiva in merito all’offerta della Roma dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana. Il club capitolino gli avrebbe proposto un contratto triennale da 2 milioni di euro a stagione per battere la concorrenza di diversi club.