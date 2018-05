Roma, Monchi non molla la pista Marcano

Il direttore sportivo della Roma Monchi sarebbe interessato al difensore centrale del Porto Ivan Marcano

Secondo recenti indiscrezioni riportate dai colleghi della redazione del giornale ‘O Jogo’, pare che la Roma abbia messo nel mirino un calciatore del Porto. Nella squadra allenata da Sergio Conceicao, fresco vincitore della Superliga portoghese con una giornata d’anticipo, spicca infatti il nome del totem difensivo Ivan Marcano. Il direttore sportivo giallorosso Monchi (vero nome Ramon Rodriguez Verdejo) sarebbe infatti molto interessato alla situazione del calciatore spagnolo, visto che ha un contratto che scade con i ‘Dragoes’ a giugno di quest’anno. Il club del presidente Pinto da Costa vorrebbe convincere Marcano a restare con un’importante offerta, ma molto probabilmente il difensore originario di Santander non resterà un’altra stagione in terra lusitana.

Forte nel gioco aereo e possente fisicamente, Ivan Marcano ha vestito nel corso della sua carriera le maglie di Villareal, Getafe, Olympiakos, Rubin Kazan. Il calciatore ha stregato il dirigente della Roma in quanto può formare una coppia di assoluto livello insieme all’argentino Fazio; d’altro canto il centrale del Porto vorrebbe ritagliarsi un ruolo importante e giocare la Champions League da assoluto protagonista in un club di alto livello. Il calciatore si è presto qualche giorno per pensarci.