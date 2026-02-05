Roma, ecco la lista UEFA! Le decisioni di Gasperini: dentro Malen, Zaragoza e Vaz, esclusione clamorosa!

Roma, Lista UEFA: le scelte di Gasperini! Dentro Malen, Zaragoza e Vaz, fuori Angeliño. Che esclusione a sorpresa!

La fase a gironi dell’Europa League si è conclusa da appena una settimana, ma la competizione riparte subito con ritmo serrato verso gli scontri a eliminazione diretta, che prenderanno il via con i playoff. La Roma, grazie all’ottavo posto ottenuto con il pareggio contro il Panathinaikos e soprattutto alle cinque vittorie conquistate nelle otto partite disputate, tornerà in campo direttamente dagli ottavi di finale.

La squadra giallorossa affronterà questa nuova fase con una rosa rinnovata rispetto ai mesi precedenti, modificata sia dagli infortuni sia dagli interventi del recente calciomercato. Proprio la Roma ha appena ufficializzato l’elenco aggiornato dei giocatori a disposizione per la seconda parte del torneo.

CELIK Mehmet Zeki CRISTANTE Bryan DYBALA Paulo Exequiel EL AYNAOUI Neil Yoni EL SHAARAWY Stephan FERGUSON Evan GHILARDI Daniele GOLLINI Pierluigi HERMOSO CANSECO Mario KONE Emmanuel MALEN Donyell MANCINI Gianluca NDICKA Obite Evan PELLEGRINI Lorenzo RENSCH Devyne Fabian SOULÉ Matias SVILAR Mile TSIMIKAS Kostantinos VAZ Robinio VINICIUS FRANCA LIMA Wesley ZARAGOZA Bryan ZIOLKOWSKI Jan

*Niccolò Pisilli è inserito nella Lista B

