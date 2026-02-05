Connect with us
Roma, ecco la lista UEFA! Le decisioni di Gasperini: dentro Malen, Zaragoza e Vaz, esclusione clamorosa!

31 minuti ago

La fase a gironi dell’Europa League si è conclusa da appena una settimana, ma la competizione riparte subito con ritmo serrato verso gli scontri a eliminazione diretta, che prenderanno il via con i playoff. La Roma, grazie all’ottavo posto ottenuto con il pareggio contro il Panathinaikos e soprattutto alle cinque vittorie conquistate nelle otto partite disputate, tornerà in campo direttamente dagli ottavi di finale.

La squadra giallorossa affronterà questa nuova fase con una rosa rinnovata rispetto ai mesi precedenti, modificata sia dagli infortuni sia dagli interventi del recente calciomercato. Proprio la Roma ha appena ufficializzato l’elenco aggiornato dei giocatori a disposizione per la seconda parte del torneo.

  1. CELIK Mehmet Zeki
  2. CRISTANTE Bryan
  3. DYBALA Paulo Exequiel
  4. EL AYNAOUI Neil Yoni
  5. EL SHAARAWY Stephan
  6. FERGUSON Evan
  7. GHILARDI Daniele
  8. GOLLINI Pierluigi
  9. HERMOSO CANSECO Mario
  10. KONE Emmanuel
  11. MALEN Donyell
  12. MANCINI Gianluca
  13. NDICKA Obite Evan
  14. PELLEGRINI Lorenzo
  15. RENSCH Devyne Fabian
  16. SOULÉ  Matias
  17. SVILAR Mile
  18. TSIMIKAS Kostantinos
  19. VAZ Robinio
  20. VINICIUS FRANCA LIMA Wesley
  21. ZARAGOZA Bryan
  22. ZIOLKOWSKI Jan

 *Niccolò Pisilli è inserito nella Lista B 

