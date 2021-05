La UEFA ha designato l’arbitro per la semifinale di ritorno di Europa League tra Roma e Manchester United

La UEFA ha comunicato le designazioni arbitrali per le semifinali di ritorno di Europa League. A dirigere Roma-Manchester United ci sarà Felix Brych.

Il fischietto tedesco ha arbitrato la Roma, per l’ultima volta, nel 2018 in una precedente non proprio favorevole per i giallorossi: il 5-2 in casa del Liverpool nella semifinale di andata di Champions League.