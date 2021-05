Roma Manchester United, Fonseca potrà contare su quattro rientri

La Roma è scesa in campo a Trigoria per la rifinitura in vista del match di Europa League contro il Manchester United: quattro rientri per Fonseca

La Roma è scesa in campo questa mattina a Trigoria per la rifinitura in vista del match di Europa League contro il Manchester United.

Buone notizie per Fonseca che ha ritrovato Diawara e Pedro. Anche Villar e Kumbulla sono pienamente tornati e si allenano col gruppo. Individuale per Carles Perez mentre Calafiori, El Shaarawy, Spinazzola e Veretout seguono una seduta personalizzata in palestra e non saranno disponibili per il match di domani sera. Out Pau Lopez.