Roma, Mancini: «Siviglia gara fondamentale. Fonseca mi dà libertà»

Gianluca Mancini ha fatto il punto della situazione in casa Roma: le parole del difensore giallorosso al canale del club

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha fatto il punto in casa giallorossa ai microfoni del canale ufficiale del club.

EUROPA LEAGUE – «La partita con il Siviglia si prepara da sola, è fondamentale per la stagione. Ci andremo con consapevolezza di poter fare bene, veniamo da una striscia positiva in campionato e abbiamo la spensieratezza giusta. Abbiamo l’obbligo di provarci».

VITTORIE CONSECUTIVE – «L’ultima serie di risultati positivi ci ha dato sicurezza. Dopo le tre sconfitte consecutive abbiamo reagito bene e archiviare il discorso qualificazione con una giornata di anticipo era importante. Ora dobbiamo concludere bene contro la Juventus».

MODULO – «Il mister mi dà la libertà di portare la palla nella metà campo avversaria e di pressare l’avversario lontano dalla nostra porta. Mi piace giocare così, perché abbiamo la possibilità di rendere meno pericolosi gli avversari».

FIGLIA GINEVRA – «Diventare papà ha rappresentato una emozione molto forte per me. Mi è cambiata la vita, è stata una felicità enorme. Ora dopo aver gioito per questo spero di festeggiare una cosa anche con la Roma».