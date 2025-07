Roma a tinte sudamericane: Massara in Brasile per Wesley e Rios

Roma, Massara in Brasile per discutere con Flamengo e Palmeiras di Wesley e Rios: il terzino apre ai giallorossi, per il centrocampista sfida all’Inter

Tra Rio e San Paolo si gioca una partita importante per il futuro della Roma. Come riportato dal Corriere dello Sport, Ricky Massara è volato in Brasile per individuare i rinforzi giusti da mettere a disposizione di Gasperini: nel mirino ci sono due nomi emersi già nelle scorse settimane, entrambi reduci dal Mondiale per club e sempre più interessati a un’avventura in Europa. Si tratta di Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo, e Richard Rios, centrocampista del 2000 in forza al Palmeiras e già colonna della nazionale colombiana. I prezzi iniziali restano alti, ma la Roma è pronta a cogliere le occasioni giuste.

La linea è chiara: mercato oculato, idee forti e stipendi sostenibili. Dopo la chiusura del bilancio il 30 giugno, i paletti UEFA restano comunque validi e l’estate giallorossa sarà molto diversa da quella del 2024, quando arrivarono colpi da 40 milioni. Oggi si lavora per migliorare l’organico con intuizioni più che con spese folli.

In quest’ottica, fondamentali saranno le uscite. I primi 15 milioni dovrebbero arrivare dal riscatto di Abraham da parte del Besiktas. In Turchia si prova a piazzare anche Shomurodov (6 milioni dal Basaksehir), mentre per Paredes si attende una proposta dal Boca Juniors. Kumbulla ha mercato in Spagna, Inghilterra e Germania dopo l’ottima stagione all’Espanyol. Tra i partenti figurano anche gli olandesi Rensch e Salah-Eddine: almeno uno dei due lascerà Trigoria. Possibile infine un addio di Cristante, chiuso da Rios (qualora arrivasse), Koné, Pellegrini e Pisilli.

Wesley ha già mostrato segnali di apertura verso i giallorossi, con un like a un video ufficiale della Roma. Rios, invece, è finito sotto i riflettori per un finto gossip (sarebbe figlio segreto di Shakira) e per un messaggio social sospetto a Pellegrini, subito rimosso. Su di lui vigila anche l’Inter in caso di addio di Calhanoglu, ma i 25 milioni più bonus chiesti dal Palmeiras restano proibitivi. A meno che non riemerga la pista Everton, pronto a fare da ponte europeo. Per Wesley, invece, la Roma punta a fare da sé.