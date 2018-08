Antonio Mirante dovrebbe vincere il ballottaggio con Olsen per l’esordio della Roma in campionato contro il Torino

Nonostante sia arrivato per essere il titolare al posto di Alisson – passato al Liverpool per circa 73 milioni di euro – Olsen potrebbe finire in panchina nella prima giornata di Serie A che vedrà la Roma sfidare il Torino. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, Eusebio Di Francesco sembrerebbe convinto di schierare Antonio Mirante titolare. Il motivo è molto semplice: il portiere italiano ha molta più esperienza in Serie A, ma soprattutto sta lavorando con la squadra da molto più tempo rispetto allo svedese.