Roma, Mkhitaryan non ancora al top: salta il Brescia

Roma, serve ancora tempo a Mkhitaryan per riprendere la forma fisica al 100%. Per questo Fonseca ha deciso di preservarlo nella gara di oggi

Ancora non è pronto Mkhitaryan, o meglio ancora non è al top della forma. Per questo motivo mister Fonseca ha deciso di non convocare il giocatore per il match di oggi contro il Brescia.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti l’armeno si è allenato con i compagni ma la pubalgia, purtroppo non fa sconti, e allora meglio non rischiarlo. Il tecnico potrebbe decidere invece di portarlo ad Istanbul per il match di Europa League.