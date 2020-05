Roma, moglie Dzeko: «Felice alla Roma. Il no a Chelsea e Inter…»

La moglie di Edin Dzeko ha parlato dell’isolamento durante il periodo di emergenza e della permanenza alla Roma dell’attaccante

Amra Dzeko, moglie dell’attaccante della Roma Edin, ha parlato dell’emergenza Coronavirus e della permanenza in giallorosso del bosniaco nonostante le passate voci di mercato.

RIPRESA ALLENAMENTI – «È felicissimo, anche se ancora non possono allenarsi in squadra. A lui il calcio manca davvero molto. Fin da quando era ragazzino ha sempre seguito tutti i campionati, conosce tutti i calciatori. Vive il calcio con una passione enorme: per lui non è solo lavoro».

CORONAVIRUS – «Da piccoli abbiamo vissuto la guerra in Bosnia e le nostre vite non sono state facili. Quindi all’inizio questa situazione mi sembrava esagerata, ma poi ne abbiamo capito la gravità, sono arrivati la paura e il senso di responsabilità. I bambini non si rendono conto: loro sono felicissimi di questa quarantena, perché di solito non riescono a passare tanto tempo con il padre. Stiamo cercando di tenerli impegnati con mille attività, ci alleniamo tutti i giorni anche con loro e poi cuciniamo tanto. A dire la verità io cucino, Edin sbuccia le patate e taglia le cipolle…non è capace, ma ha buona volontà».

NO A CHELSEA E INTER – «Quando si tratta di calcio valutiamo tutte le condizioni insieme, però è Edin a prendere la decisione. Ma lo ammetto, sono felice di essere rimasti: Roma è la nostra seconda casa».