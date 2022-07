Mourinho chiama Dybala per convincerlo a trasferirsi alla Roma: i dettagli

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, José Mourinho è sceso in campo in prima persona per portare Paulo Dybala alla Roma.

L’allenatore portoghese ha chiamato in modo molto confidenziale direttamente l’ex attaccante bianconero per convincerlo a trasferirsi nella Capitale.