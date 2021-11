Roma, Mourinho è carico: «Lavoriamo per costruire il futuro» – FOTO

Josè Mourinho torna al lavoro. Il post del tecnico portoghese, che ha fatto una promessa a tutto il popolo della Roma

Josè Mourinho è determinato a dare una svolta alla stagione della Roma. Il tecnico portoghese ha fatto una promessa a tutto l’ambiente con il suo ultimo post sui social.

«Di nuovo alla Roma, di nuovo in ufficio, e di nuovo alla nostra promessa: lavorare duro e costruire un futuro per l’AS Roma. A proposito, grazie mille Valentino [email protected] per una carriera leggendaria» il messaggio del tecnico, con un augurio anche a Valentino Rossi.